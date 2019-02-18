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Асад назвал Эрдогана "мелким слугой Америки" - СМИ

11:32 18.02.2019 Источник: REGNUM

Оппозиционная часть сирийской конституционной комиссии представляет интересы Турции, а не сирийского народа. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад во время выступления перед главами местных муниципальных советов, которое транслировалось по государственному телевидению.

Представители правительства Сирии действуют в составе комиссии в пользу сирийского государства и большей части народа. Вторая сторона, следовательно, должна представлять точку зрения той части народа, которая не согласна с действующей властью, отметил он. 

Однако эта сторона не представляет ни сирийскую сторону, ни себя, а действует от лица турецкого государства. Какая же конституция обсуждается в комиссии — Сирии или Турции, добавил Асад.

Сирийский лидер, говоря о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, назвал его «мелким слугой Америки». Асад указал на то, что Женевский процесс по Сирии не дал результатов из-за помех враждебных Дамаску стран, тогда как процесс в Сочи и Астане был по меньшей мере позитивным и успешным.  ИА REGNUM

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