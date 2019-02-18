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НОВОСТИ

Калмыкия построит новый порт на Каспии

12:00 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Калмыкии нашли инвестора для проекта модернизации порта Лагань на Каспии. Об этом сообщил глава Степной республики Алексей Орлов, по словам которого «партнер для строительства незамерзающего порта в Лагани уже найден» и что «в самое ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с федеральным правительством». Официально о начале работ по строительству нового Лаганского порта республиканские власти объявят к началу апреля.

Ожидается, что новый калмыцкий порт на Каспии поможет разгрузить порты в Астрахани и Махачкале (Дагестан). Проектная мощность Лаганского порта превысит 20 млн т в год. По словам политического эксперта Сергея Кротова, «сильными сторонами порта Лагань станет круглогодичная навигация (астраханский порт не работает в зимний период), близость к автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, а также перспектива вписывания в международный судоходный канал «Евразия», проект строительства которого сегодня обсуждается на высшем государственном уровне в РФ».

Андрей Серенко


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