Гибралтар сообщил об инциденте с участием испанского и британского кораблей - Reuters
12:05 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Гибралтара назвали "глупыми играми" действия испанского военного корабля, который в воскресенье попытался заставить гражданские суда покинуть стоянку у берегов этого британского владения на Пиренейском полуострове, однако был вынужден удалиться после того, как к месту инцидента подошли военные корабли Великобритании. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства Гибралтара.
"Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятность", - говорится в заявлении гибралтарских властей.
Согласно их сообщению, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу Гибралтара и отдал указание гражданским коммерческим судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки. При этом испанский корабль медленно передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, вся его команда находилась на борту, отмечают гибралтарские власти.
Гражданские суда, находившиеся на стоянке, не выполнили указание испанских военных моряков и не ушли. После того, как к месту инцидента подошли британские военные корабли, испанский корабль удалился.
В последние несколько лет между Лондоном и Мадридом вновь обострился спор вокруг Гибралтара, который является британским владением с начала XVIII века. Испания традиционно ставит целью возвращение Скалы (так по традиции именуют данную заморскую территорию в Великобритании - прим. ТАСС) под свой суверенитет.
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