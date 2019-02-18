0
0
96
НОВОСТИ

Санкции ЕС против РФ не останутся навсегда, но время для снятия не пришло - Могерини

12:20 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но время для их отмены еще не пришло. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.

"Санкции не должны оставаться навсегда, однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились, - заявила она. - Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 18.02.2019
В центре Донецка прогремели три взрыва
0
1
13:05 18.02.2019
Около 10 тыс человек эвакуировали в Петербурге из-за писем с угрозами взрыва
0
52
13:00 18.02.2019
Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что хотел привлечь к себе внимание
0
56
12:32 18.02.2019
В Сирии схвачен "голос" роликов ИГ
0
99
12:05 18.02.2019
Гибралтар сообщил об инциденте с участием испанского и британского кораблей - Reuters
0
141
12:00 18.02.2019
Калмыкия построит новый порт на Каспии
0
155
11:32 18.02.2019
Асад назвал Эрдогана "мелким слугой Америки" - СМИ
0
188
11:20 18.02.2019
Британка заплатит тому, кто месяц будет принимать за нее решения
0
172
11:05 18.02.2019
Цена на нефть WTI превысила $56 за баррель впервые с ноября
0
233
11:00 18.02.2019
В Минстрое рассказали о возможности сокращения сроков отключения горячей воды
0
196

Возврат к списку