Санкции ЕС против РФ не останутся навсегда, но время для снятия не пришло - Могерини
12:20 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда, но время для их отмены еще не пришло. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза.
"Санкции не должны оставаться навсегда, однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились, - заявила она. - Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций".
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