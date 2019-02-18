В Сирии схвачен "голос" роликов ИГ

12:32 Источник: Газета.Ru

Представители вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли в плен боевика группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), который озвучил на английском языке «десятки» пропагандистских роликов террористов. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным газеты, англоязычные ролики ИГ озвучивал 35-летний гражданин Канады Мухаммед Халифа, которого представители СДС захватили в январе нынешнего года. В издании добавили, что Халифа озвучил несколько «десятков» пропагандистских роликов террористов.



Сам Халифа в интервью NYT заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящее время он содержится под стражей в сирийской тюрьме. Газета.Ru

