Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что хотел привлечь к себе внимание
13:00 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном и свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.
"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", - сказал Чуприков.
Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенная картина была обнаружена на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья, на следующий день после ареста Чуприкова она была передана музею.
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