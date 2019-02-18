Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что хотел привлечь к себе внимание

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном и свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.

"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", - сказал Чуприков.



Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.



Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенная картина была обнаружена на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья, на следующий день после ареста Чуприкова она была передана музею.

