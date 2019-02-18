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Около 10 тыс человек эвакуировали в Петербурге из-за писем с угрозами взрыва

13:05 18.02.2019 Источник: Фонтанка.ру

Более двух десятков анонимных писем с угрозами взрыва получили в минувшее воскресенье администрации торговых центров, гипермаркетов, музеев, гостиниц, школ и больниц Северной столицы. Как стало известно«Фонтанке»18 февраля, это спровоцировало эвакуацию около 10 тысяч человек. 

Анонимки с пяти адресов поступали на электронные ящики организаций с 10.43 до 18.10 17 февраля. Все они были подписаны «Владимиром Путиным». Редакция нашего издания тоже получила аналогичное письмо. Всего послания от электронных террористов поступили на 21 объект.

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