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НОВОСТИ

В центре Донецка прогремели три взрыва

13:20 18.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

В центре Донецка произошли три взрыва, два из которых — рядом с гостиницей, где живут представители мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В этом же квартале находится резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По предварительным данным, никто не пострадал. Как уточняет Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), взрывы произошли в 350 и 150 м от гостиницы «Парк ИНН». В результате повреждены два здания: у одного пострадала кровля газораспределительной станции, у другого — два оконных блока. На месте одного из взрывов нашли фрагмент от электродетонатора.  Коммерсантъ

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