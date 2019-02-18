Песков рассказал, что Путин очень доверяет Эрдогану
14:00 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью, что российский лидер Владимир Путин очень доверяет своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану. Интервью Пескова газете "Хюрриет дейли ньюс" было опубликовано в понедельник.
Отвечая на вопрос журналиста издания, относится ли Эрдоган к числу лидеров, которым Путин больше всего доверяет, Песков сказал: "Конечно, они очень хорошо друг друга понимают".
"Было два серьезных кризиса [в наших отношениях], слава богу, мы их оставили позади. Их последствия могли бы быть смертельными для наших отношений. По моему мнению, Путин и Эрдоган избежали этого в связи с тем, что они продемонстрировали политическую волю. Обе страны сделали все необходимое, чтобы преодолеть эти кризисы", - отметил Песков.
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