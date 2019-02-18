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Визит лидера "Хамас" в РФ отложен на неопределенный срок

14:32 18.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Визит лидера «Хамас» Исмаила Хании в Россию отложен на неопределенный срок, — сообщил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Он не исключил визитов в  Москву лидеров не только «Хамас», но и «Фатх» и других палестинских организаций. «Такие просьбы и обращения к нам поступают», — добавил дипломат. 

Стоит напомнить, что «Хамас» признана террористической организацией во многих странах, в частности, в США, Израиле и в Европейском Союзе.  Эхо Москвы

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