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УПЦ обратилась в ООН, ЕС и ОБСЕ из-за давления на церковь

15:00 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к официальным лицам ООН, ОБСЕ и ЕС в связи с фактами массовых нарушений прав человека на Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов. Такое обращение сделал в понедельник глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

"Сегодня храмы нашей церкви, которая имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих избивают, а государственные чиновники принуждают священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом Украины "новую церковь", - отметил он. - Служба безопасности Украины вызывает на допросы наших священников, а наши епископы могут выезжать за границу только после предварительного допроса и усиленного осмотра специальными государственными службами". Епископ также обратил внимание на принятый недавно парламентом Украины закон о смене исторического названия УПЦ, что является "прямым вмешательством государства в дела церкви, нарушает базовые права человека и европейский принцип автономии религиозных организаций".

В обращении УПЦ приведены "шокирующие кадры избиения верующих и захватов храмов в присутствии сотрудников полиции", эта информация подкреплена доказательствами. "Миллионы верующих нашей Украинской православной церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институций возвысить свой веский голос и вмешаться в события, происходящие в наше время на Украине", - заключил епископ.

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