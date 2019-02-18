Испанский евродепутат предложил лишить верительных грамот послов Венесуэлы в ЕС
15:12 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испанские депутаты, которым не позволили въехать в Венесуэлу, призывают лишить послов Боливарианской Республики в Евросоюзе верительных грамот. Об этом заявил в понедельник представитель Народной партии (НП) пиренейского королевства Эстебан Гонсалес Понс.
Ранее парламентарий заверял, что его и других членов делегации Европарламента выслали из латиноамериканской страны по приказу президента Николаса Мадуро. Депутаты хотели, в частности, провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. "Мы были первой международной миссией, которая приняла вызов встретиться с Гуайдо, - отметил Понс. - Это была институционально оправданная поездка".
"Все наши документы были в порядке, - сказал парламентарий. - Мы собирались на месте проверить условия, в которых выживают венесуэльцы". "Правительство Испании должно быть последовательным и не может продолжать содействовать [работе] контактной группы", - считает депутат. По его мнению, венесуэльские послы в странах ЕС, назначенные правительством президента Николаса Мадуро, "должны быть лишены своих верительных грамот".
Парламентарий также призвал сообщество принять меры против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. В частности, Понс предложил запретить ему въезд в Евросоюз и заморозить весь его капитал. Представитель НП объяснил, что его парламентская группа получила приглашение от правительства Колумбии посетить 23 февраля Кукуту, расположенную на границе с Венесуэлой, чтобы попытаться переправить гуманитарную помощь в Боливарианскую Республику. "Мы вернемся в эту субботу", - сказал испанский парламентарий.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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