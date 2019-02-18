В РФ могут ввести ввести государственный реестр транспортных средств

15:32 Источник: RNS

Министерство внутренних дел России разработало проект правительственного постановления, предусматривающий введение в РФ государственного реестра транспортных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России разработан проект постановления правительства Российской Федерации “О государственном реестре транспортных средств”, которым предусмотрено формирование и ведение реестра, установление порядка доступа к сведениям, которые в нем содержатся, а также выдача выписок с данными из реестра заинтересованным лицам и организациям», — заявила Волк.



Первоначально реестр будет формироваться за счет сведений о транспортных средствах, уже состоящих на государственном учете в момент вступления в силу правительственного постановления. Предполагается, что это произойдет 4 августа текущего года. RNS

