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НОВОСТИ

В РФ могут ввести ввести государственный реестр транспортных средств

15:32 18.02.2019 Источник: RNS

Министерство внутренних дел России разработало проект правительственного постановления, предусматривающий введение в РФ государственного реестра транспортных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России разработан проект постановления правительства Российской Федерации “О государственном реестре транспортных средств”, которым предусмотрено формирование и ведение реестра, установление порядка доступа к сведениям, которые в нем содержатся, а также выдача выписок с данными из реестра заинтересованным лицам и организациям», — заявила Волк.

Первоначально реестр будет формироваться за счет сведений о транспортных средствах, уже состоящих на государственном учете в момент вступления в силу правительственного постановления. Предполагается, что это произойдет 4 августа текущего года.  RNS

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