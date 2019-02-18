Армения может получить новый оружейный кредит от РФ
16:00 18.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Армения может получить новый оружейный кредит от России после реализации текущего соглашения на 100 миллионов долларов, сообщил министр обороны Давид Тоноян.
По его словам, Армения хочет приобрести у России 12 истребителей Су-30. Эхо Москвы
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