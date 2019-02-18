Порошенко уволил своего советника, который баллотируется в президенты Украины
16:12 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника, экс- председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, который является кандидатом на пост главы государства. Информация о его увольнении содержится в соответствующем указе Порошенко.
"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в документе, текст которого опубликовало агентство "Украинские новости" с пояснением, что копия документа, датированного 14 января, предоставлена администрацией президента.
В то же время на официальном сайте президента Украины в соответствующем разделе указ не опубликован.
Смешко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины как самовыдвиженец 30 января. Всего Центризбирком Украины зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства, в том числе действующего президента Петра Порошенко. Выборы назначены на 31 марта.
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