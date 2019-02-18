В РФ создадут национальный институт гастрономии

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России создадут национальный институт гастрономии. Об этом рассказала председатель правления Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Ирина Климкина.

По её словам, новый институт будет изучать историю и современное состояние русской кухни и её региональных специфик.



«Мы уверены, что это позволит в перспективе успешно реализовать туристический потенциал нашей страны, особенно в сфере гастротуризма — ещё пока довольно новой, но динамично развивающейся ниши», — рассказала Климкина агентству РИА Новости.



Российский институт гастрономии станет шестым в мире. Такие организации уже есть в Испании, Франции, Италии, Турции и Индонезии. Говорит Москва

