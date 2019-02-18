Медведев утвердил положение о порядке обязательного присвоения звезд гостиницам РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.

"Я утвердил положение о квалификации или классификации гостиниц... Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что ранее присвоение таких звезд было добровольным.



Медведев подчеркнул, что данный документ готовился достаточно быстро. "Я просил бы вас провести необходимые консультации с отраслью и, действительно, если там будут какие-то разумные предложения, то не нужно от них закрываться, можно будет их тогда учесть и соответствующее положение изменить", - поручил премьер вице-премьеру Ольге Голодец.

