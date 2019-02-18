Медведев утвердил положение о порядке обязательного присвоения звезд гостиницам РФ
17:12 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.
"Я утвердил положение о квалификации или классификации гостиниц... Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами. Он напомнил, что ранее присвоение таких звезд было добровольным.
Медведев подчеркнул, что данный документ готовился достаточно быстро. "Я просил бы вас провести необходимые консультации с отраслью и, действительно, если там будут какие-то разумные предложения, то не нужно от них закрываться, можно будет их тогда учесть и соответствующее положение изменить", - поручил премьер вице-премьеру Ольге Голодец.
НОВОСТИ
- 17:40 18.02.2019
- Поврежденные штормом ракеты С-400, предназначавшиеся Китаю, были уничтожены
- 17:00 18.02.2019
- Раскрыты подробности новых антироссийских санкций ЕС
- 16:32 18.02.2019
- В РФ создадут национальный институт гастрономии
- 16:12 18.02.2019
- Порошенко уволил своего советника, который баллотируется в президенты Украины
- 16:00 18.02.2019
- Армения может получить новый оружейный кредит от РФ
- 15:32 18.02.2019
- В РФ могут ввести ввести государственный реестр транспортных средств
- 15:12 18.02.2019
- Испанский евродепутат предложил лишить верительных грамот послов Венесуэлы в ЕС
- 15:00 18.02.2019
- УПЦ обратилась в ООН, ЕС и ОБСЕ из-за давления на церковь
- 14:32 18.02.2019
- Визит лидера "Хамас" в РФ отложен на неопределенный срок
- 14:12 18.02.2019
- Обследование завалов в университете ИТМО в Петербурге завершено, людей не обнаружено
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать