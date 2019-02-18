Поврежденные штормом ракеты С-400, предназначавшиеся Китаю, были уничтожены

17:40 Источник: РБК

Выступая на пресс-конференции на военной выставке IDEX, Сергей Чемезов рассказал, что Россия давно подписала контракт с Китаем на поставку зенитных управляемых ракет для С-400, сообщает корреспондент РБК. «Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — сказал он.

По словам Чемезова, теперь в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены Китаю.



Сумма контракта на поставку в Китай не менее шести дивизионов С-400 составляет свыше $3 млрд. О начале поставок было объявлено 18 января 2018 года, однако уже на следующий день выяснилось, что судно с комплектующими для зенитно-ракетных комплексов, вышедшее из Усть-Луги (Ленинградская область) в районе пролива Ла-Манш попало в сильный шторм. В условиях сильного ветра и качки удерживавшие оборудования крепления не выдержали, и часть оборудования оказалась сильно поврежденной.

