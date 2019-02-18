На выставке IDEX 2019 Эмираты купили военной техники почти на 2 млрд долл

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупили вооружений и военной техники на сумму более 7 млрд дирхамов ($1,9 млрд) во второй день 14-й международной оборонной выставки IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 17 по 21 февраля. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете салона.

"Во второй день выставки было подписано контрактов на поставку ВС ОАЭ ВиВТ на сумму 7,019 млрд дирхамов. С иностранными компаниями было заключено соглашений на сумму 5,87 млрд дирхамов ($1,54 млрд), а c эмиратскими - 1,148 млрд дирхамов ($360 млн)", - сообщил бригадный генерал армии ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

Крупнейшим контрактом стала закупка у американской компании Raytheon пусковых установок зенитной ракетной системы Patriot на сумму 5,729 млрд дирхамов ($1,5 млрд).