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МИД РФ дал комментарий по поводу конференции в Варшаве по Ближнему Востоку

20:50 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги конференции в Варшаве по Ближнему Востоку демонстрируют курс США на создание в регионе новых разделительных линий. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С сожалением приходится констатировать, что конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем Востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых разделительных линий, - отметила дипломат. - Однако это - фирменный стиль Вашингтона, уже давно делающего ставку на навязывание односторонних рецептов, наподобие пресловутой "сделки века" [по палестино-израильскому урегулированию]. В этом же ряду практика сколачивания коалиций по интересам - как, например, задуманное к формированию на антииранской основе "Ближневосточное НАТО".

"Все это уводит от цели достижения долгосрочной стабилизации ситуации в регионе, осложняет перспективы разрешения имеющихся там конфликтных ситуаций", - подчеркнула Захарова.

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