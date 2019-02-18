Полиция пришла за пенсионером за репост в соцсети

21:09

В среду, 20 февраля, в Северодвинске пройдет суд над 63-летним местным жителем Анатолием Казихановым. Его обвиняют в публичном осквернении религиозной символики — на своей странице «ВКонтакте» он репостил картинки с паблика «Атеист». Среди них — довольно популярный мем, автор которого благодарит Бога за свои атеистические взгляды, - пишет "Архангельск онлайн".



О том, что им заинтересовались в полиции, мужчина узнал в середине января. По словам Казиханова, ему позвонил участковый и пригласил поговорить о поступившей на него жалобе. Северодвинец отказался, решив, что на него хотят завести дело за его деятельность — он регулярно участвует в митингах против строительства мусорного полигона на станции Рикасиха и ввоза мусора в регион. Ему пообещали прислать повестку.



— Повестка не пришла. Пришли два оперативника. Забрали меня возле дома, увезли в отделение. Там я увидел своё дело на меня — толстенькое, 60 страниц. Половина страниц — это заключение эксперта. Также был рапорт какого-то фээсбэшника, который в августе еще смотрел мою стенку «ВКонтакте» и обнаружил, что я оскорбляю чувства верующих, — рассказывает Казиханов.

Теперь Анатолия Казиханова будут судить по части 2-й статьи 5.26 КоАП РФ. Если его признают виновным, ему назначат штраф от 30 до 50 тысяч рублей либо до 120 часов обязательных работ. Анатолий не надеется, что его оправдают, и считает, что им заинтересовались из-за его взглядов — он сторонник Навального, был наблюдателем на выборах от партии «Яблоко» и участвовал во всех антимусорных митингах в Северодвинске.

