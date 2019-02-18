Канцлер Австрии видит угрозу безопасности в возвращении домой австрийцев-"игиловцев"
22:20 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц увидел угрозу для безопасности австрийских граждан в результате возможного возвращения из Сирии австрийцев, примкнувших к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом Курц заявил австрийской газете "Кляйне цайтунг".
"Я вижу это [ситуацию] как Франция, Дания и британцы. А именно: защита нашего собственного населения - это высший приоритет, особенно от лиц, кто сам оказался виновен в тяжких преступлениях", - считает Курц.
По словам канцлера Австрии, случаев участия австрийцев в преступлениях террористов немного. "Мы изучим каждый отдельный случай вместе с соответствующими ведомствами". При этом канцлер заметил, что изучить ситуацию в зонах конфликта возможно только в ограниченной степени.
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