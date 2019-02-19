Рамзан Кадыров издал распоряжение "Об исполняющем обязанности главы республики"

22:40 Источник: НГ-Online

Рамзан Кадыров выпустил документ, согласно которому И.О. Главы республики назначается Муслим Хучиев. Распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации главы и правительства Чечни.«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности» возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля. 2019 года», — говорится в документе."Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы, в условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции Чечни временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что теперь чувствует себя "нормально". "С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности", - уточнил глава республики.