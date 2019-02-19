Facebook объяснил ситуацию с блокировкой страницы проекта RT
07:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социальная сеть Facebook объяснила ситуацию с блокировкой страницы проекта RT необходимостью раскрытия им данных о своей материнской компании. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Facebook.
Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала. На телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу американского телеканала CNN, который обвинил RT в "сокрытии своих связей с Кремлем".
"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook... Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", - прокомментировали ситуацию в Facebook.
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