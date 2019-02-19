Россия направит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направит 300 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В среду законно прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России", - сказал он.