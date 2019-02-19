0
0
0
НОВОСТИ

Россия направит в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

07:15 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия направит 300 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщил в Twitter в понедельник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В среду законно прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:35 19.02.2019
В Москве сегодня без осадков и до минус пяти градусов
0
6
07:00 19.02.2019
Facebook объяснил ситуацию с блокировкой страницы проекта RT
0
78
22:40 18.02.2019
Рамзан Кадыров издал распоряжение "Об исполняющем обязанности главы республики"
0
564
22:20 18.02.2019
Канцлер Австрии видит угрозу безопасности в возвращении домой австрийцев-"игиловцев"
0
498
21:09 18.02.2019
Полиция пришла за пенсионером за репост в соцсети
0
760
20:50 18.02.2019
МИД РФ дал комментарий по поводу конференции в Варшаве по Ближнему Востоку
0
585
19:00 18.02.2019
На выставке IDEX 2019 Эмираты купили военной техники почти на 2 млрд долл
0
679
18:40 18.02.2019
В Сеть утекли телефонные разговоры шведов с медицинской справочной службой
0
658
17:40 18.02.2019
Поврежденные штормом ракеты С-400, предназначавшиеся Китаю, были уничтожены
0
818
17:12 18.02.2019
Медведев утвердил положение о порядке обязательного присвоения звезд гостиницам РФ
0
724

Возврат к списку