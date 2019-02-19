В Москве сегодня без осадков и до минус пяти градусов

07:35 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 19 февраля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от ноля до минус 2 градусов, по области - от ноля до минус 5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба, что является нормой для столичного региона.