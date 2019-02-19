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Мадуро: Речь Трампа была выдержана почти в нацистском стиле

08:30 19.02.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал слова американского коллеги Дональда Трампа о ситуации на венесуэльской территории, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Associated Press.

По мнению Мадуро, речь Трампа была выдержана в «практически нацистском стиле». Он также подверг американского лидера за то, что тот думает, что может отдавать приказы военным Венесуэлы.


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