Мадуро: Речь Трампа была выдержана почти в нацистском стиле

08:30 Источник: Газета.Ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал слова американского коллеги Дональда Трампа о ситуации на венесуэльской территории, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Associated Press.

По мнению Мадуро, речь Трампа была выдержана в «практически нацистском стиле». Он также подверг американского лидера за то, что тот думает, что может отдавать приказы военным Венесуэлы.



