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НОВОСТИ

На минном поле подорвалась группа военных ВСУ - ЛНР

09:20 19.02.2019 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что пять человек из разведывательно-диверсионной группы ВСУ погибли при подрыве на минном поле. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, группа из 12 человек из состава полка специального назначения «в процессе диверсионных действий» оказалась на минном поле.

«В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя», — сообщил Марочко.

По его словам, тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва.  Газета.Ru

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