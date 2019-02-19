Молдавия направила жалобы на РФ в ряд международных организаций
09:32 19.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Молдавия пожаловалась на Россию в ряд международных организаций за «недопустимые действия» в отношении побывавших в плену у талибов двух молдавских летчиков.
В Кишиневе утверждают, что Москва после их освобождения нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Консульскую конвенции между странами, с задержкой предоставив дипломатам доступ к пилотам. Об этом сообщается на странице МИДа республики в Facebook'е. Жалобы направлены, в том числе, в ООН и Совет Европы. Российская сторона утверждает, что летчики отправятся домой после курса лечения. При этом, как отмечается, они сами отказались встречаться с официальными лицами пока не придут в себя и не увидятся с родными. Эхо Москвы
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