В Италии арестовали родителей бывшего премьер-министра Ренци

10:20 Источник: REGNUM

Отца и мать экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Бовали — арестовали по обвинениям в мошенничестве, сообщает агентство ANSA.

Следствие подозревает, что Тициано Ренци и Лаура Бовали использовали преступные схемы, при помощи которых они доводили до банкротства ряд компаний в 2010—2013 годах, а также выписывали фальшивые счета за услуги, которые не оказывались, с 2013 по 2018 год. Суд постановил избрать в качестве меры пресечения подозреваемым домашний арест.



Отмечается, что ранее Тициано Ренци был фигурантом еще двух дел, связанных с банкротством предприятия и коррупцией, однако эти дела были закрыты за отсутствием состава преступления. ИА REGNUM