В Италии арестовали родителей бывшего премьер-министра Ренци
10:20 19.02.2019 Источник: REGNUM
Отца и мать экс-премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Бовали — арестовали по обвинениям в мошенничестве, сообщает агентство ANSA.
Следствие подозревает, что Тициано Ренци и Лаура Бовали использовали преступные схемы, при помощи которых они доводили до банкротства ряд компаний в 2010—2013 годах, а также выписывали фальшивые счета за услуги, которые не оказывались, с 2013 по 2018 год. Суд постановил избрать в качестве меры пресечения подозреваемым домашний арест.
Отмечается, что ранее Тициано Ренци был фигурантом еще двух дел, связанных с банкротством предприятия и коррупцией, однако эти дела были закрыты за отсутствием состава преступления. ИА REGNUM
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