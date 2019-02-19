Подавляющее большинство жителей Курил выступают против передачи островов Японии - опрос
10:32 19.02.2019 Источник: НГ-Online
Подавляющее большинство жителей Курил (96%) выступают против передачи островов Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Абсолютное большинство (98%) жителей Курильских островов знают о том, что Япония требует от России передачи ей южных островов Курильской гряды.
При этом 96% опрошенных, считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова.
Опрос проведен с 11 по 17 февраля среди постоянно проживающих на островах курильчан. Были опрошены 7695 человек старше 18 лет.
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