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НОВОСТИ

Названы страны, нанесшие наибольший ущерб экономике РФ

11:05 19.02.2019 Источник: РБК

Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в $6,3 млрд (экспертная оценка). Об этом говорится в материалах Минэкономразвития о работе по устранению барьеров на внешних рынках, опубликованных на сайте ведомства.

Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12) и США (9).

Рейтинг, исходящий из предполагаемого ущерба экономике России, дает другое распределение стран: на первом месте ЕС ($2,4 млрд), на втором — США ($1,1 млрд) и на третьем Украина ($775 млн). За тройкой «лидеров» следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).  РБК


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