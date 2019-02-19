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Экс-полковник Квачков освободился из колонии - источник

11:20 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, осужденный за экстремизм, освободился из колонии в Мордовии, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Квачков покинул исправительную колонию в поселке Леплей", - сказал собеседник агентства.

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