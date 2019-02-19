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НОВОСТИ

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

11:32 19.02.2019 Источник: RNS

Уровень добычи нефти в России в декабре 2018 года составил 10,738 млн баррелей в сутки, что на 95 тыс. баррелей в сутки больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период, следует из данных Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Лидером по добыче нефти в мире десятый месяц подряд остаются США.  RNS

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