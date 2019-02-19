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НОВОСТИ

В ФАС объяснили рост цен на продукты

12:00 19.02.2019

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему растут цены на продукты. По его словам, потребитель должен понять, что производство не сможет развиваться при низких ценах.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать своё производство и, самое главное, чтобы развивать его», — приводит слова Цыганова телеканал 360.

Также он отметил, что колебание цен — нормальное явление. ura.ru

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