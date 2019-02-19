МИД Китая назвал поведение США "лицемерным, аморальным и несправедливым"
12:05 19.02.2019 Источник: REGNUM
Министерство иностранных дел Китая отвергло позицию Соединенных Штатов касательно китайского технологического гиганта Huawei, выразив надежду, что все страны будут придерживаться принципам честной рыночной конкуренции и совместно защищать свободный рынок, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.
Вице-президент США Майк Пенс в своих заявлениях от 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности предупредил союзников США о наличии «серьезной угрозы» со стороны китайской корпорации Huawei, которая ищет партнеров в создании инфраструктуры сетей связи пятого поколения. Кроме того, компании ZTE и Huawei были обвинены в том, что передают сведения о пользователях китайским спецслужбам.
«Это ошибочная и однобокая интерпретация китайских законов», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередного пресс-брифинга, добавив, что закон О национальной разведке Китая не только налагает обязательства на организации и граждан сотрудничать с властями согласно китайскому законодательству, но также и налагает обязательства на спецслужбы подчиняться закону, уважать и защищать права человека, а также уважать интересы частных лиц и организаций.
По словам Гэна, использование законодательства для защиты национальных интересов, интересов граждан и организаций является нормальной общепринятой практикой в каждом государстве. Точно такие же практики применяются и в США, и в Канаде, и в Великобритании, и в Новой Зеландии, и в западных странах как таковых в целом.
«Соединенные Штаты и несколько их союзников используют двойные стандарты и избирательную подачу фактов общественности. Они используют всё это в качестве оправдания свих действий по подавлению прав и интересов китайских предприятий. Они используют политические средства в экономической деятельности. Это лицемерно, аморальной и несправедливо», — закончил Гэн. ИА REGNUM
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