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Глава NASA рассказал, когда будет отправлена пилотируемая экспедиция на Марс

12:20 19.02.2019 Источник: Газета.Ru

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

По его словам, для этого нужно еще много седлать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов.

«В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе», — заявил Брайденстайн.

Он уточнил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты.  Газета.Ru

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