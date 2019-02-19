Глава NASA рассказал, когда будет отправлена пилотируемая экспедиция на Марс
12:20 19.02.2019 Источник: Газета.Ru
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция. Об этом он сказал в интервью MSNBC.
По его словам, для этого нужно еще много седлать, но в NASA планируют отправиться на Марс в середине 2030-х годов.
«В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе», — заявил Брайденстайн.
Он уточнил, что планируется двухлетнее пребывание на поверхности планеты. Газета.Ru
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