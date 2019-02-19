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Число заключаемых браков в России сократилось на четверть за 8 лет

13:20 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заключаемых браков в России за 8 лет сократилось на четверть, разводов - на 6%, свидетельствуют данные Минюста России.

Если в 2011 году в России были зарегистрированы 1,317 млн браков, в 2012 году - 1,214 млн, в 2013 году - 1,226 млн, в 2014 году - 1,217 млн, в 2015 году - 1,161 млн браков, то в 2016 году их число сократилось до 986 тысяч, в 2017 году выросло до 1,049 млн, а в 2018 вновь упало до 967 тысяч (на 26,5% меньше, чем в 2011 году).

При этом число разводов сократилось лишь на 6% - с 672 тыс. в 2011 году до 631 тыс. в 2018 году.

Согласно статистике Минюста, 70% разводов приходится на семьи с детьми. Если в 2011 году 77% разводов происходили по решению суда, то в 2018 году - 74%. При этом, согласно данным Минюста, ежегодно в ЗАГСы подается по 250-300 тыс. заявлений об установлении отцовства.

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