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Тигра Амура передадут в собственность Приморья

13:32 19.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти готовят документы для передачи тигра Амура в собственность Приморья. Прославившийся дружбой с козлом Тимуром хищник принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский».

В 2012 году по программе размножения этого вида тигра передали в Приморье. В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края. Сотрудники приморского сафари-парка выступили против.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщал, что власти региона обратились в Минприроды России с просьбой оставить Амура в сафари-парке в Приморье. Он отмечал, что тигра передадут Приморью — но не частным лицам, а в собственность края.

«В настоящее время прорабатывается соответствующий механизм. По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, сейчас готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края», — говорится в сообщении администрация региона.  Говорит Москва

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