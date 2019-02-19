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В Дагестане блокирован дом с боевиками, которые открыли стрельбу по силовикам

14:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боестолкновение с боевиками произошло в Дербентском районе Дагестана, где введен режим контртеррористической операции, сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах республики.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов блокировали дом, в котором могут находиться члены так называемой спящей ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "Боевики оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам", - сказал собеседник агентства.

Спецоперация продолжается. Раненых среди силовиков нет. Информацией об уничтоженных боевиках ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что во вторник утром был введен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Дербентского района Дагестана. По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике, в районе ищут боевиков и их пособников. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана, силовики блокировали несколько домов в селе Белиджи.

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