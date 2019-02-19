Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду
14:12 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, замораживающее тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора.
"Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 годы на уровне 2018 года, - сказал премьер, открывая совещание о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). - Это 95 рублей за тонну твердых коммунальных отходов".
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