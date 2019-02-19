0
0
93
НОВОСТИ

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

14:36 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области, семеро пострадали. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.

"По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шесть погибли", - сказали в ведомстве.

"Ростовская область, Октябрьский район, трасса "М-4" Дон (999 км), произошло ДТП с участием трех автомобилей: КамАЗ, "Хёндэ-Элантра" и пассажирского микроавтобуса (Ростов - Миллерово). В микроавтобусе находилось 14 человек", - сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 19.02.2019
Скончался модельер Карл Лагерфельд
0
57
14:50 19.02.2019
Автомобили "ГАЗель NEXT" стали победителями I этапа Чемпионата России по ралли-рейдам
0
61
14:12 19.02.2019
Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду
0
133
14:00 19.02.2019
В Дагестане блокирован дом с боевиками, которые открыли стрельбу по силовикам
0
129
13:32 19.02.2019
Тигра Амура передадут в собственность Приморья
0
168
13:20 19.02.2019
Число заключаемых браков в России сократилось на четверть за 8 лет
0
201
13:05 19.02.2019
В Австрии считают, что "Северный поток-2" ликвидирует монополию Украины на транзит газа
0
226
13:00 19.02.2019
Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
0
219
12:32 19.02.2019
Отношения между США и Европой ухудшаются - Le Monde
0
233
12:20 19.02.2019
Глава NASA рассказал, когда будет отправлена пилотируемая экспедиция на Марс
0
245

Возврат к списку