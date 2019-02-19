Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

14:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек, по уточненным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области, семеро пострадали. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.

"По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шесть погибли", - сказали в ведомстве.



"Ростовская область, Октябрьский район, трасса "М-4" Дон (999 км), произошло ДТП с участием трех автомобилей: КамАЗ, "Хёндэ-Элантра" и пассажирского микроавтобуса (Ростов - Миллерово). В микроавтобусе находилось 14 человек", - сказали в пресс-службе.

