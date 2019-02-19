Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
14:36 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области, семеро пострадали. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном главке МЧС.
"По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шесть погибли", - сказали в ведомстве.
"Ростовская область, Октябрьский район, трасса "М-4" Дон (999 км), произошло ДТП с участием трех автомобилей: КамАЗ, "Хёндэ-Элантра" и пассажирского микроавтобуса (Ростов - Миллерово). В микроавтобусе находилось 14 человек", - сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 15:00 19.02.2019
- Скончался модельер Карл Лагерфельд
- 14:50 19.02.2019
- Автомобили "ГАЗель NEXT" стали победителями I этапа Чемпионата России по ралли-рейдам
- 14:12 19.02.2019
- Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду
- 14:00 19.02.2019
- В Дагестане блокирован дом с боевиками, которые открыли стрельбу по силовикам
- 13:32 19.02.2019
- Тигра Амура передадут в собственность Приморья
- 13:20 19.02.2019
- Число заключаемых браков в России сократилось на четверть за 8 лет
- 13:05 19.02.2019
- В Австрии считают, что "Северный поток-2" ликвидирует монополию Украины на транзит газа
- 13:00 19.02.2019
- Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
- 12:32 19.02.2019
- Отношения между США и Европой ухудшаются - Le Monde
- 12:20 19.02.2019
- Глава NASA рассказал, когда будет отправлена пилотируемая экспедиция на Марс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать