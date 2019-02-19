Автомобили "ГАЗель NEXT" стали победителями I этапа Чемпионата России по ралли-рейдам

15:00

Фото пресс-службы «Группы ГАЗ»

Автомобили «ГАЗель NEXT» стали победителями I этапа Чемпионата России по ралли-рейдам, который проходил в окрестностях города Сортавала (Республика Карелия) с 15 по 17 февраля. Первое место в категории «Рейд спорт» завоевал экипаж пилотаи штурмана, серебряная награда досталась экипажу

Гонка «Россия – Северный лес» – единственное в мире ралли-рейдовое соревнование, которое проводится в зимних условиях. Скоростные участки трассы перемежаются резкими и скользкими поворотами и опасными трамплинами, узкие лесные дороги ограничивают видимость и заставляют пилотов и штурманов постоянно находиться в максимальной концентрации.

Прошедший в окрестностях карельского города Сортавала I этап нового спортивного сезона оказался особенно сложным из-за постоянно меняющихся погодных условий. Плюсовые температуры в течение дня превращали снег на обочинах в вязкую плотную массу, выбраться из которой в одиночку в случае заноса было невозможно. Ночью температура падала ниже нуля, и на трассе образовывалась ледяная корка, на которой было тяжело удержать машину даже опытным пилотам.

Непростые условия гонки позволили экипажам команды «ГАЗ Рейд Спорт» в полной мере реализовать преимущества спортивных «ГАЗелей»: длинная база, жесткая рама, оптимально настроенная подвеска обеспечили автомобилям необходимую устойчивость на ледяных и заснеженных дорогах, которая и стала важнейшим фактором победы команды «ГАЗ Рейд Спорт».

По информации пресс-службы «Группы ГАЗ»