Скончался модельер Карл Лагерфельд
15:12 19.02.2019 Источник: Lenta.ru
Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет.
Издание сообщает, что модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель, но других подробностей не приводит. Причина смерти пока не называется.
Paris Match уточняет, что Лагерфельда срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он скончался.
В конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.
Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 14:50 19.02.2019
- Автомобили "ГАЗель NEXT" стали победителями I этапа Чемпионата России по ралли-рейдам
- 14:36 19.02.2019
- Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
- 14:12 19.02.2019
- Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду
- 14:00 19.02.2019
- В Дагестане блокирован дом с боевиками, которые открыли стрельбу по силовикам
- 13:32 19.02.2019
- Тигра Амура передадут в собственность Приморья
- 13:20 19.02.2019
- Число заключаемых браков в России сократилось на четверть за 8 лет
- 13:05 19.02.2019
- В Австрии считают, что "Северный поток-2" ликвидирует монополию Украины на транзит газа
- 13:00 19.02.2019
- Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе
- 12:32 19.02.2019
- Отношения между США и Европой ухудшаются - Le Monde
- 12:20 19.02.2019
- Глава NASA рассказал, когда будет отправлена пилотируемая экспедиция на Марс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать