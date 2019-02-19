РФ считает нелегитимными планы США распределять контроль в буферной зоне в Сирии - Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы США самостоятельно принимать решение, кто будет осуществлять контроль в так называемой буферной зоне в Сирии нелегитимны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не думаю, что США имеют перспективу, когда заявляют, что будут сами решать, кто станет обеспечивать безопасность в так называемой буферной зоне. Это нелегитимные заявления, - отметил министр. - Искренне советую всем, кого США захотят туда запустить, трижды подумать, прежде чем идти на такое очередное противоправное действие".

