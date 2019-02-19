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Объём хищений с платежных карт увеличился на 44%

16:00 19.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Объём хищений с платёжных карт за 2018 год увеличился на 44%. Сумма несанкционированных операций выросла до 1 млрд 400 млн рублей.

Такие данные представлены в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Средняя сумма одной несанкционированной операции в прошлом году составила 3 тысячи 320 рублей.  Говорит Москва

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