Объём хищений с платежных карт увеличился на 44%

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Объём хищений с платёжных карт за 2018 год увеличился на 44%. Сумма несанкционированных операций выросла до 1 млрд 400 млн рублей.

Такие данные представлены в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.



Средняя сумма одной несанкционированной операции в прошлом году составила 3 тысячи 320 рублей. Говорит Москва

