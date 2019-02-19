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НОВОСТИ

Берни Сандерс заявил о планах участвовать в выборах президента США в 2020 году

17:00 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что намерен участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом сообщила во вторник радиостанция Ви-пи-ар.

Берни Сандерс участвовал в кампании по выдвижению кандидата в президенты США от Демократической партии перед выборами 2016 года, однако уступил Хиллари Клинтон, которая, в свою очередь, проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

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