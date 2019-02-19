РПЦ открыла бесплатную школу русского языка для детей мигрантов
16:32 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая бесплатная школа русского языка для детей мигрантов дошкольного возраста открылась при храме преподобной Евфросии Московской, сообщает во вторник пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.
Мы оказываем профессиональные услуги для людей, которые находятся в менее защищенном положении, чем большинство русских людей в Москве. Для нас также важно показать приезжим людям, у которых часто складываются негативные представления о местном населении, каков в действительности верующий русский народ, каким духом живет православная церковь", - приводятся в сообщении слова организатора социального центра помощи мигрантам "Рядом Дом" и директора школы священника Дионисия Гришкова.
В школе кроме подготовительных уроков по русскому языку проходят групповые занятия по русскому языку как иностранному. В школе три возрастные группы, в которых обучаются 16 человек. Детей обучают шесть профессиональных педагогов, в том числе логопед. Занятия проходят при поддержке центра помощи мигрантам "Рядом Дом", организованного миссионерской комиссией при епархиальном совете Москвы.
"В планах школы - создать группу по подготовке к выпускным экзаменам детей из старшей школы и благотворительный детский сад. Также планируется открыть несколько филиалов в разных районах Москвы", - добавили в пресс-службе Синодального отдела.
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