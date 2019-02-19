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У Североатлантического альянса и России совпадают интересы в Афганистане - НАТО

17:12 19.02.2019 Источник: НГ-Online

Афганская проблема остается сегодня одной из немногих, где совпадают интересы России и НАТО. Об этом сегодня в ходе вебинара «Образ НАТО в России», организованном Информбюро Североатлантического альянса в Москве, заявил представитель штаб-квартиры НАТО Роберт Пшель.

«Хотя между Россией и НАТО сейчас нет сотрудничества в Афганистане, но у нас есть там явное совпадение интересов, – сказал Роберт Пшель. – Все мы не хотим, чтобы Афганистан вновь превратился в место, где готовятся террористы. Для России, может быть, это даже более важно, чем для некоторых стран НАТО».

Андрей Серенко

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