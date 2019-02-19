У Североатлантического альянса и России совпадают интересы в Афганистане - НАТО

17:12 Источник: НГ-Online

Афганская проблема остается сегодня одной из немногих, где совпадают интересы России и НАТО. Об этом сегодня в ходе вебинара «Образ НАТО в России», организованном Информбюро Североатлантического альянса в Москве, заявил представитель штаб-квартиры НАТО Роберт Пшель.



«Хотя между Россией и НАТО сейчас нет сотрудничества в Афганистане, но у нас есть там явное совпадение интересов, – сказал Роберт Пшель. – Все мы не хотим, чтобы Афганистан вновь превратился в место, где готовятся террористы. Для России, может быть, это даже более важно, чем для некоторых стран НАТО».

Андрей Серенко