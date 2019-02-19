Минобороны РФ ответило на информацию СМИ о "другой ракете"
18:40 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ опровергло сообщения американских СМИ о том, что на брифинге 23 января для военных атташе была показана не ракета 9М729, а какая- то "другая".
"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не 9М729, показало на ком "шапка горит". Потому что стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США", - заявил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Отмечу также, что в ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагалось в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете 9М729, чтобы снять имеющиеся озабоченности и сохранить Договор РСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Однако российское предложение осталось без ответа", - сказал Конашенков.
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